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شكرا لقرائتكم صورة بألف كلمة.. طفلة تعانق ولي العهد بعفوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - العفوية والبراءة تجلت في أبهى صورها في حين عانقت طفلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء حفل تدشين المرحلة الأولى من مشروع مدينة وعد الشمال الصناعية اليوم في طريف.
وظهرت الطفلة في الصورة وهي تعانق ولي العهد وقد بدا عليها التأثر والتعلق الشديد، ما ينم عن إحساس أبوي وصل إليها بعدما تشرفت بالسلام عليه.
وتناقل المغردون الصورة التي تُظهر ابتسامة ولي العهد وسعادته بعفوية الطفلة وتواضعه في التعامل معها، مؤكدين أن هذا هو نهجه الدائم مع كل أبناء الوطن.
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