شكرا لقرائتكم فيديو.. الطالب العرف لـ الملك: كلمة شكراً لن توفيكم حقكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - عبر الطالب محمد العرف من تعليم المنطقة الشمالية عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على جهوده التنموية التي طالت كل مناطق المملكة.

وقال الطالب في كلمة ترحيبية له أثناء تدشين خادم الحرمين الشريفين المرحلة الأولى من مشروع وعد الشمال: كلمة شكراً لن توفيكم حقكم لكن نقول الله يحفظكم ويحميكم.

وأضاف أن مشاركته هو وزملائه في حفل تدشين وعد الشمال يؤكد أن التنمية وصلت إلى كل مناطق المملكة.

وقال: “إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وصف همة الشعب السعودي بأنها مثل جبل، طويق ونحن نؤكد أن همتنا صلبة ولا تنكسر”.

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