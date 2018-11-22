عام / بلدية ظهران الجنوب توقف تعديات على أراضٍ حكومية
ظهران الجنوب 14ربيع الأول 1440هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس
أوقفت بلدية ظهران الجنوب اليوم تعديات على مساحة تقدر بأكثر من 42 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء في منطقة المبرح والطلحة شمال المدينة .
وأوضح رئيس البلدية عوض سعيد آل سياف أن البلدية قامت بإزالة الإحداثيات المخالفة، وهي عبارة عن مسحيات وعقوم ترابية ومباني من الحجر والبلك ، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات .
// انتهى //
16:40ت م
0195
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / بلدية ظهران الجنوب توقف تعديات على أراضٍ حكومية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .