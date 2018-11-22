السعودية اليوم / د.السحيمي .. مشرفاً عاماً على برنامج التعليم العالي للصم وضعاف السمع

عام / د.السحيمي .. مشرفاً عاماً على برنامج التعليم العالي للصم وضعاف السمع

الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس

صدر قرار معالي مدير جامعة الملك سعود بتعيين الدكتور بدر بن ناصر السحيمي مشرفاً عاماً على برنامج التعليم العالي للصم وضعاف السمع الذي يعد الأول من نوعه في المملكة والخليج والوطن العربي المعني بخدمة الصم وضعاف السمع من أبناء وبنات المملكة العربية

ويأتي هذا التوجه كمعيار عالمي في مجال تربية وتعليم الصم وقد انتسب للبرنامج خلال الفترة الماضية العديد من شباب وشابات المملكة من الصم وضعاف السمع، ويتوقع أن يشهد البرنامج نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة لما يحظى به هذا البرنامج من رعاية واهتمام على كافة مستوى قيادات جامعة الملك سعود.

يُذكر أن د.السحيمي شغل مناصب متعددة في جامعة الملك سعود كان آخرها مركز الجودة بكلية التربية بجامعة الملك سعود، وحاصل على عضوية في العديد من الجمعيات العلمية المتخصصة ، كما أشرف على فعاليات متعددة في التوعية بمجال تربية وتعليم الصم.

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16:37ت م

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الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسصدر قرار معالي مدير جامعة الملك سعود بتعيين الدكتور بدر بن ناصر السحيمي مشرفاً عاماً على برنامج التعليم العالي للصم وضعاف السمع الذي يعد الأول من نوعه في المملكة والخليج والوطن العربي المعني بخدمة الصم وضعاف السمع من أبناء وبنات المملكة العربية السعودية ومن ذلك إتاحة فرصة مواصلة دراستهم الجامعية والحصول على درجة البكالوريوس في تخصص التربية الخاصة الذي ينتهي بتوطين التعليم للصم وضعاف السمع من قبل الصم أنفسهم.ويأتي هذا التوجه كمعيار عالمي في مجال تربية وتعليم الصم وقد انتسب للبرنامج خلال الفترة الماضية العديد من شباب وشابات المملكة من الصم وضعاف السمع، ويتوقع أن يشهد البرنامج نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة لما يحظى به هذا البرنامج من رعاية واهتمام على كافة مستوى قيادات جامعة الملك سعود.يُذكر أن د.السحيمي شغل مناصب متعددة في جامعة الملك سعود كان آخرها مركز الجودة بكلية التربية بجامعة الملك سعود، وحاصل على عضوية في العديد من الجمعيات العلمية المتخصصة ، كما أشرف على فعاليات متعددة في التوعية بمجال تربية وتعليم الصم.// انتهى //16:37ت م0190

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