السعودية اليوم / نائب أمير حائل يستقبل قيادات من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

حائل 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" المهندس حسام الدين بن صالح المدني وعدداً من قيادات المركز.ورحب سموه في بداية الاستقبال بمدير عام المركز وقيادات المركز, ناقلاً تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير المنطقة لهم.واستعرض قيادات مركز "أداء" خلال الاستقبال المهام والأهداف التي اشتملت على قياس أداء الأجهزة الحكومية من خلال تطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة لها لدعم كفايتها وفاعليتها وإعداد تقارير دورية حول نتائج أدائها.كما اطلع سمو نائب أمير منطقة حائل على تطبيق "وطني" أحد أدوات المركز في قياس رضا المستفيد الذي يعد منصة تفاعلية تمكن المستخدمين من مواطنين ومقيمين وزائرين للمملكة من تقييم مراكز الخدمة وخدمات الأجهزة الحكومية المقدمة.وجرى خلال الاستقبال مناقشة سبل التعاون البناء والمثمر بين إمارة منطقة حائل ومركز "أداء" في مجال قياس وإدارة الأداء وتحسين الخدمات الحكومية.وثمن الأمير فيصل بن فهد بن مقرن في ختام الاستقبال, عمل المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة وما يقوم به في سبيل دعم وتطوير الأداء الحكومي العام.// انتهى //16:25ت م0181