السعودية اليوم / وكيل وزارة الطاقة والصناعة : استفادة المملكة من مشروع ربط الكهرباء العربي كبيرة



القاهرة 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس

أكد وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء، رئيس وفد المملكة العربية

وأوضح العبادي في تصريح لـ "واس" أن الاجتماع نقاش أيضاً رفع الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 إلى القمة العربية التنموية المقبلة المقرر انعقادها في بيروت عام 2019 لاعتمادها، كما تم عرض الخطة التنفيذية لاستراتيجية الطاقة في الدول العربية.

وحول مدى استفادة المملكة من مشروع ربط الكهرباء العربي، أكد "العبادي أن استفادة المملكة ستكون كبيرة من الربط كونه يوفر مكاسب كثيرة منها التوفير في احتياطيات التوليد، وخصوصاً في بلداننا كالمملكة ودول الخليج هناك بعض القدرات لتوليد الكهرباء تنشأ فقط لمقابلة الطلب في فترات محددة خلال الصيف ولكن في حال توفر هذا الربط مع دول تكون فيها أوقات الذروة مختلفة فهذا يوفر كثير على المملكة بتوفير تلك القدرات لساعات محدودة خلال العام.

وعن أهم الموضوعات التي سترفع الى القمة العربية التنموية في بيروت، قال وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إنه تم خلال الاجتماع التوافق على رفع الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة وبعض الأطر التشريعية بالإضافة للاتفاقية الخاصة بإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء والتي نأمل استكمال الإجراءات الخاصة بشأنها خاصة وأن المملكة و15 دولة وقعوا على مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء السوق العربية.

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16:24ت م

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القاهرة 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسأكد وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء، رئيس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع الرابع والثلاثين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب، الدكتور نايف بن محمد العبادي أن الاجتماع ركز خلال مناقشاته اليوم على عدد من الموضوعات على رأسها تطورات موضوع السوق العربية المشتركة للكهرباء والإجراءات التي اتخذت بشأنه، بالإضافة لإعداد الأطر التشريعية الأخرى كالاتفاقية العامة وكود التشغيل للشبكات.وأوضح العبادي في تصريح لـ "واس" أن الاجتماع نقاش أيضاً رفع الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 إلى القمة العربية التنموية المقبلة المقرر انعقادها في بيروت عام 2019 لاعتمادها، كما تم عرض الخطة التنفيذية لاستراتيجية الطاقة في الدول العربية.وحول مدى استفادة المملكة من مشروع ربط الكهرباء العربي، أكد "العبادي أن استفادة المملكة ستكون كبيرة من الربط كونه يوفر مكاسب كثيرة منها التوفير في احتياطيات التوليد، وخصوصاً في بلداننا كالمملكة ودول الخليج هناك بعض القدرات لتوليد الكهرباء تنشأ فقط لمقابلة الطلب في فترات محددة خلال الصيف ولكن في حال توفر هذا الربط مع دول تكون فيها أوقات الذروة مختلفة فهذا يوفر كثير على المملكة بتوفير تلك القدرات لساعات محدودة خلال العام.وعن أهم الموضوعات التي سترفع الى القمة العربية التنموية في بيروت، قال وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إنه تم خلال الاجتماع التوافق على رفع الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة وبعض الأطر التشريعية بالإضافة للاتفاقية الخاصة بإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء والتي نأمل استكمال الإجراءات الخاصة بشأنها خاصة وأن المملكة و15 دولة وقعوا على مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء السوق العربية.// انتهى //16:24ت م0180

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