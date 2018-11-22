السعودية اليوم / تعليم تبوك ينفذ ورشة عمل لبرنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم

تبوك 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم, ورشة عمل تطويرية لمناقشة ومراجعة مسودات برنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام لمجالات "العلوم – الرياضيات - التربية الصحية - التقنية الرقمية - المجال الاختباري"، بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم, وبحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري والمساعد للشؤون التعليمية "بنين" ماجد بن عبدالرحمن القعير, حيث استهدفت الورشة أكثر من 200 مشارك من القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات.وأوضح المدير التنفيذي لقطاع تقويم التعليم العام الدكتور عادل القعيد أن الورشة هي امتداد لحرص هيئة تقويم التعليم العام على المشاركة المجتمعية وإشراك الميدان التربوي والتعليمي في عملية تطوير معايير المناهج, مشيرًا إلى أن البرنامج يسعى إلى ترجمة عملية الرؤى والتوجهات الوطنية ورؤية المملكة 2030 ومضامينها.وأوضح أن هيئة تقويم التعليم العام تعمل على مراجعة مسودات العمل وتطويرها بهدف إعداد أجيال قادرة على المشاركة في تحقيق الرؤية الوطنية والمنافسة على المستويات العلمية كافة.وبيّن أن برنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام يسعى إلى ترجمة عملية للرؤى والتوجهات الوطنية ومضامينها ووضعها في سياق تطبيقي يقوم على مدخل المعايير الذي ارتبطت به مشروعات التطوير النوعي للتعليم في كثير من الدول لتحقيق تطلعاتها.من جانبه أكد مدير التعليم في كلمته خلال افتتاح أعمال الورشة أن الجهود المتتالية للدولة تؤكد حرصها على بناء مستقبل واعد لأبنائها، فالحرص على متابعة وتقويم المخرجات أمر حاسم في عمليات الجودة لبناء أجيال مزودة بالمعارف والمهارات التي تؤهلها بعون الله للمشاركة الفعالة في النهضة الشاملة للوطن، مشيرًا إلى أن التعاون بين مؤسسات الدولة وبخاصة في عمليات الجودة بات أمرًا ظاهرًا، حيث تعمل جميعها على دعم الرؤية الاستراتيجية للدولة وتحقيق الطموحات المنتظرة.بعد ذلك , تناولت فعاليات الورشة, مناقشة ومراجعة مسودات معايير مناهج التعليم العام انطلاقًا من برنامج الورشة بالوقوف على فقرة التعريف بالهيئة وبرامجها, إضافة لفقرة التعريف بمعايير مناهج التعليم "أهميتها في تطوير تعليم وتعلم الطلاب ومتطلبات تطبيقه" والتعريف ببرنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم, وبرنامج المعايير والرخص المهنية.كما تواصلت الفعاليات عن طرق مجموعات المشاركين والمشاركات لحزمة من الجلسات منها مناقشة معايير المحتوى ومعايير الأداء لمستوى التركيز، إضافة لمناقشة معايير المحتوى ومعايير الأداء للصفوف.// انتهى //16:14ت م0176