السعودية اليوم / الشركة السعودية للخدمات الأرضية تُكرم موظفيها المتميزين بمطار المدينة المنورة

جدة 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس

كرّمت الشركة السعودية للخدمات الأرضية ممثلةً في الوحدة الإستراتيجية ، بمحطة المدينة المنورة أمس ، الموظفين المتميزين ، والجهات الحكومية وشركات الطيران ، الذين ساهموا في نجاح موسم حج 1439هـ ، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية المهندس عمر بن محمد نجار ، ومدراء شركات الطيران ، ومدراء الإدارات الحكومية ، وذلك بفندق المريديان بالمدينة المنورة .

وأفاد المهندس نجار أن التكريم شمل 200 موظف من المحطة وشركاء النجاح من منسوبي الجهات الحكومية وشركات الطيران ، عادّاً مطار المدينة المنورة من أهم المطارات الحيوية في المملكة لمكانة وقدسية المدينة المنورة بوجود المسجد النبوي الشريف والمناطق الأثرية بها ، مشيراً إلى أنه مع رؤية المملكة 2030، سيشهد قطاع السياحة في المملكة نمواً متزايداً داخلياً وخارجياً ، كما سيزيد أعداد المعتمرين والحجاج ، وهنا يأتي دور الشركة في التطور والنمو وتقديم أفضل الخدمات لعملائها بكل حرفية وإقتدار ، مقدماً شكره لمنسوبي مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة الذين بذلوا جهودهم الرائعة ، في خدمة حجاج بيت الله الحرام .

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16:02ت م

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