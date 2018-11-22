السعودية اليوم / انطلاق أعمال المنتدى الإفريقي للأمن 2018 بالرباط

الرباط 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسانطلقت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط، أعمال المنتدى الإفريقي للأمن 2018، الذي ينظمه مركز البحوث والدراسات الجيواستراتيجية المغربي، حول موضوع "إعادة تحديد محاور التعاون الدولي في مواجهة تهديدات القرن الواحد والعشرين، بمشاركة وزراء وخبراء ومسؤولين امنيين ينتمون إلى 50 دولة افريقية.وأكد المشاركون خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى ضرورة تعزيز التعاون في مجال مواجهة التهديدات الأمنية، وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية، والجريمة العابرة للحدود والاعتداءات الإلكترونية، والتهديدات الإرهابية خاصة بعد عودة العناصر الإرهابية من سوريا والعراق، ونشر التطرف عبر الأنترنت، إضافة إلى الوضع الراهن للإرهاب في منطقة الساحل الذي يتميز بتعدد الفاعلين الإرهابيين.وسيناقش المشاركون في المنتدى الذي سيستمر على مدى ثلاثة أيام جملة من القضايا المرتبطة بالأمن في القارة الافريقية وفي مقدمتها سبل محاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، ومكافحة تهريب المخدرات، والجرائم الالكترونية، والتطرف الديني.// انتهى //16:01ت م0173