السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تنظم برامج للتوعية البيئية لطلاب مدارس الثانوية بمكة المكرمة

مكة المكرمة 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسنظمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية, بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة اليوم, برنامجًا توعويًا لطلاب مدارس ثانوية الحسين بن علي وعين جالوت بمكة المكرمة بعنوان "كلنا شركاء في البيئة" أحد برامج مبادرة تنظيف وإزالة المخلفات بجميع أحياء مكة والمشاعر التي تندرج تحت مبادرات "كيف نكون قدوة"، الذي أطلقته إمارة منطقة مكة المكرمة, ضمن ملتقى مكة الثقافي لهذا العام .وقام طلاب المدارس ضمن البرنامج بزيارة المعرض التوعوي وصالة العمليات بإدارة النظافة, مطلعين على آلية مراقبة معدات النظافة والأنظمة الحديثة المستخدمة بالأمانة كأنظمة البلاغات وتتبع المركبات وتفريغ الحاويات وشبكات الاتصال اللاسلكية بهدف تسهيل عملية مراقبة أداء المعدات بكل أشكالها.وأوضح مدير إدارة الخدمات الاجتماعية بالأمانة المهندس رائد عبدالله سمرقندي أن هذا البرنامج يأتي ضمن إطار برامج التعاون المشترك بين أمانة العاصمة المقدسة والإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة لدعم برامج التوعية البيئية المدرسية للطلاب بمختلف الفئات العمرية لرفع الوعي البيئي وتحقيق التنمية الشاملة.من جانبه, بين رئيس قسم التوعية البيئية بإدارة الخدمات الاجتماعية المهندس شرف القرشي اهتمام الأمانة في توعية الطلاب, لافتًا الانتباه إلى أنه سبق وأن نظمت الأمانة عدة زيارات لطلاب المدارس بمكة بهدف تعزيز أهمية البيئة والمحافظة على النظافة وتعريف الطلاب بجهود الأمانة واستخدام التقنيات الحديثة في النظافة والإصحاح البيئي.// انتهى //16:01ت م0172