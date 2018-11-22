السعودية اليوم / كلية الحاسب الآلي بالليث تنفذ برنامجاً تدريبيًا حول الأمن السيبراني



جدة 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس

نفذت كلية الحاسب الآلي بمحافظة الليث بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات بتعليم المحافظة اليوم، برنامجاً تدريبياً عن الأمن السيبراني وأمن المعلومات ناقشت خلاله آليات وأنواع البرامج ومعرفاتها وتطبيقاتها اليومية , وذلك على مسرح مجمع النشاط الطلابي.

وأوضح عميد كليتي الهندسة والحاسب الآلي الدكتور اسكندر هوساوي، أن البرنامج يأتي ليعزز من التوعية التقنية وسبل تطوير منظومات أمن المعلومات، مشيراً إلى أن البرنامج استفاد منه 30 متخصصا في أمن المعلومات, كما حظي بحضور أكثر من 100 عضو من أعضاء هيئة التدريس والموظفين وطلاب التعليم العام والتعليم الجامعي.

// انتهى //

16:00ت م

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جدة 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسنفذت كلية الحاسب الآلي بمحافظة الليث بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات بتعليم المحافظة اليوم، برنامجاً تدريبياً عن الأمن السيبراني وأمن المعلومات ناقشت خلاله آليات وأنواع البرامج ومعرفاتها وتطبيقاتها اليومية , وذلك على مسرح مجمع النشاط الطلابي.وأوضح عميد كليتي الهندسة والحاسب الآلي الدكتور اسكندر هوساوي، أن البرنامج يأتي ليعزز من التوعية التقنية وسبل تطوير منظومات أمن المعلومات، مشيراً إلى أن البرنامج استفاد منه 30 متخصصا في أمن المعلومات, كما حظي بحضور أكثر من 100 عضو من أعضاء هيئة التدريس والموظفين وطلاب التعليم العام والتعليم الجامعي.// انتهى //16:00ت م0171

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