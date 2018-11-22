شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يتقلد وسام الاستحقاق من ملك الأردن والان نبدء بالتفاصيل

استقبل العاهل الاردني عبدالله الثاني، اليوم، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي.

وقدم الملك عبدالله الثاني خلال الاستقبال لرئيس هيئة الأركان العامة وسام الاستحقاق العسكري من الدرجة الأولى، تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.

كما قدم رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي شكره وتقديره لجلالة الملك عبدالله الثاني على وسام الأستحقاق العسكري من الدرجة الأولى، مثمناً الحفاوة والاستقبال ومؤكداً اهمية تعزيز التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين الذي يهدف إلى استقرار وأمن المنطقة .

حضر الاستقبال سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الاردنية الهاشمية ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات.

وكان معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي قد التقى برئيس هيئة الأركان الاردنية المشتركة الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات في وقت سابق .

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق الثنائي في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.