شكرا لقرائتكم فيديو.. ولي العهد: ملف البدون محل اهتمام القيادة ونتائج مبشرة قريبًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن ملف البدون هو محل اهتمام القيادة، لافتًا إلى أنه تجري دراسته في الوقت الراهن.

ولفت ولي العهد إلى صدور تكليف من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، لدراسة كل المعلومات الخاصة بملف البدون والنازحين.



وقال ولي العهد خلال زيارته، لمنزل الشيخ سلطان المهيد، اليوم الخميس، في عرعر إن النتائج المبشرة ستظهر للعلن في وقت قريب.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد زار عددًا من المواطنين في عرعر في منازلهم.

يأتي ذلك جرياً على العادة التي يقوم بها سموه كلما زار مناطق المملكة لتلمس احتياجات المواطنين عن قرب والاستماع إلى مطالبهم.

وقد عبَّر المواطنون عن سعادتهم وفخرهم بهذه الزيارة التي تأتي امتداداً لسياسة الباب المفتوح التي ينتهجها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

فيديو.. تأثر الملك بقصيدة حاكم العواجي بحفل أهالي الشمالية



المقيرن لـ المسابقات: الاتحاد كبير جدة له 95% والبقية للجار .. أعيدوا النظر



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.