شكرا لقرائتكم تسليم 100 وحدة سكنية للأسر المستحقة للإسكان التنموي في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه اليوم، مسؤولي برنامج “الإسكان التنموي” التابع لوزارة الإسكان، الذي قدم لسموه عرضاً شاملاً عن الإسكان التنموي، وعرضا تفصيليا عن إنجازات وخطط البرنامج الخاصة بمنطقة الرياض.

وتضمن العرض الدور الفاعل للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي في هذا الشأن، وما تقدمة وزارة الإسكان من دعم للقطاعين، مما يمكّن تلك القطاعات من تنفيذ مباداراتها الخاصة بالإسكان بكل يسر. كما تم استعراض تجربة دعم وزارة الإسكان للقطاع الخاص، والتي تم من خلاله تسليم (100) وحدة سكنية للأسر المستحقة، كدفعة أولى.

وأشاد سموه بجهود وزارة الإسكان وتقديم مثل هذه البرامج التي تعد من الأمور الميسرة للأسر المستحقة بالحصول على السكن, مؤكداً أن ذلك من أكبر اهتمامات وحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، من التيسير والتسهيل على المواطنين والمواطنات.

يذكر أن دور الجمعيات غير الربحية وشركات القطاع الخاص، يأتي مكملاً لجهود وزارة الإسكان بتوفير مساكن للأسر المحتاجة عبر “برنامج الإسكان”، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يتضمن تنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأشد حاجة في المجتمع وفق احتياجاتهـم وقدراتهم المادية.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.