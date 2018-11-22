شكرا لقرائتكم الفالح: وعد الشمال تجعل المملكة ثاني أكبر دولة تنتج الفوسفات في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن مشروع وعد الشمال سيجعل المملكة ثاني أكبر دولة في إنتاج‏ الفوسفات في العالم.

وأضاف الفالح أن مدينة وعد الشمال تتضمن استثمارات إجمالية تبلغ 85 مليار ريال.

وتقع مدينة وعد الشمال الصناعية على بُعد 15 كيلومتراً عن مدينة طريف في منطقة الحدود الشمالية، وبعد أن أقر مجلس الوزراء تشييدها، انطلقت أعمال الإنشاء فيها مطلع عام 2014م، ‏ووفقاً للمخطط، تشمل مدينة وعد الشمال البنية التحتية اللازمة للصناعة ‏والمرافق الاجتماعية، لتكون ‏جاذبة للاستثمارات الصناعية التحويلية الأخرى، وقد تم تخصيص أرض مساحتها 290 كم2 لإقامة ‏المدينة، وكذلك تخصيص أرض ‏مجاورة لتلك المدينة، مساحتها 150 كم2، لمشروع شركة معادن ‏للصناعات الفوسفاتية، الذي يُعد المحور الرئيس للمدينة، ولمشروعاتها ‏المستقبلية. ‏

وبعد استكمال المرحلة الثانية للمدينة، سيرتفع إنتاج‏ المملكة إلى تسعة ملايين طن سنوياً، وبهذا ستُصبح المملكة ثاني أكبر منتجٍ للأسمدة الفوسفاتية في العالم.

كما تشتمل مدينة وعد الشمال على منطقة خدمات ومركز لإنتاج‏ الغاز غير التقليدي، ومنطقة صناعية، ومدينة سكنية، ومعهد للتعدين، إضافةً إلى البنى التحتية التي تشمل مباني هيئة «مدن» الإدارية، ومحطة توليد الطاقة الكهربائية المركبة المتكاملة، ومحطات ومشروعات المياه، وترتبط بها ثلاثة أرصفة بحرية تم بناؤها وخُصصت للمدينة في ميناء رأس الخير، على ساحل الخليج العربي، وسكة حديدية تربطها بمعامل واسط التابعة لأرامكو السعودية وبمدينة رأس الخير الصناعية.

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