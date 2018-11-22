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شكرا لقرائتكم فيديو وصور.. ولي العهد يزور عدداً من المواطنين في عرعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عددًا من المواطنين في عرعر في منازلهم.
يأتي ذلك جرياً على العادة التي يقوم بها سموه كلما زار مناطق المملكة لتلمس احتياجات المواطنين عن قرب والاستماع إلى مطالبهم.
وقد عبَّر المواطنون عن سعادتهم وفخرهم بهذه الزيارة التي تأتي امتداداً لسياسة الباب المفتوح التي ينتهجها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
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