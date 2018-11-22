شكرا لقرائتكم هياط كويتي .. ادعى تعرضه للغرق واتصل بغرفة العمليات ونشر المقطع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بالرغم من الحالة التي عاشتها الكويت خلال الأيام الماضية بعد موجة السيول الشديدة إلا أن بعض المهايطين الذين لا يشعرون بالمسؤولية قد استغل هذه الظروف للمزاح.

وقد اتصل مواطن كويتي بغرفة العمليات على رقم 112 طالباً الإغاثة حيث قلّد صوت غريق أثناء انهماك رجال العمليات في استقبال البلاغات وعندما أجابه موظف البدالة بقوله 112 تفضل، بدأ المتصل يقلّد صوت غريق بأسلوب استفزازي ثم أغلق الخط وهو يضحك.

ولم يكتفِ المتصل بذلك، بل قام ببثّ تصوير فيديو يوثّق فيه فعلته واستهزاءه برجال الأمن ما دفع الداخلية إلى تتبع الاتصال على مدى الأيام الماضية واستخرجوا بيانات مالك الخط الهاتفي الذي وردت منه المكالمة، فاتضح أنه مواطن من سكان محافظة الأحمدي، وتم تسجيل قضية بحقه في مخفر منطقة شرق حملت مسمى إزعاج سلطات وتقديم بلاغ كاذب.

وبحسب صحيفة الراي الكويتية سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المتهم ليكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه ارتكاب أفعال مشابهة، ما يتسبب في إشغال رجال الأمن بأمور تافهة في الوقت الذي قد يكون هناك أشخاص في أمس الحاجة لتقديم بلاغات.

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