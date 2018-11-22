شكرا لقرائتكم الملك يصل مقر تدشين مشروع وعد الشمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مقر تدشين مشروع وعد الشمال في المنطقة الشمالية.

وتقع مدينة وعد الشمال الصناعية على بُعد 15 كيلومتراً عن مدينة طريف في منطقة الحدود الشمالية، وبعد أن أقر مجلس الوزراء تشييدها، انطلقت أعمال الإنشاء فيها مطلع عام 2014م، ‏ووفقا للمخطط، تشمل مدينة وعد الشمال البنية التحتية اللازمة للصناعة ‏والمرافق الاجتماعية، لتكون ‏جاذبة للاستثمارات الصناعية التحويلية الأخرى، وقد تم تخصيص أرض مساحتها 290 كم2 لإقامة ‏المدينة، وكذلك تخصيص أرض ‏مجاورة لتلك المدينة، مساحتها 150 كم2، لمشروع شركة معادن ‏للصناعات الفوسفاتية، الذي يُعد المحور الرئيس للمدينة، ولمشروعاتها ‏المستقبلية. ‏

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