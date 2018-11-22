شكرا لقرائتكم مدني المدينة يحذر من التقلبات الجوية: لا تخرجوا إلا للضرورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المنطقة.

وقالت في بيان لها: وردتنا توقعات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتعرض أجزاء منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها بتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار من مساء اليوم الخميس ١٤٤٠/٣/١٤ وحتى يوم السبت الموافق ١٤٤٠/٣/١٦ بمشية الله وما يصاحبها من جريان للأودية والشعاب.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة العامة والابتعاد عن مواقع الخطر كالأودية والشعاب والتصرف السليم وقت هطول الأمطار وأخذ الاحتياطات اللازمة عند التنزه نهاية الأسبوع ومنها:

١- عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الغزيرة إلا للضرورة.

٢- الحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات على الطرق وخاصة في الطرق الزراعية الخارجية وقت هطول الأمطار خشية الانزلاقات.

٣- البعد عن المجسمات الجمالية في الطرق والميادين واللوحات الدعائية المعرضة للسقوط وخزانات المياه العلوية.

٤- الابتعاد عن أسلاك الضغط العالي والأسلاك الكهربائية وأعمدة الإنارة التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي.

٥- تجنب الأماكن المرتفعة والمكشوفة والقريبة من الأشجار وعدم استعمال أجهزة الاتصال (الجوال) أثناء البرق.

٧- الابتعاد عن الأماكن المسقوفة من الهنجر أو الزنك وتكسيات الواجهات الكلادنج والزجاج لأنها معرضة للتطاير وتعرض للإصابة.

٧- عدم السباحة في المستنقعات المائية ومجاري الأودية.

٨- عدم الاقتراب من الأودية أثناء التنزه لأنها عرضه للانزلاق والانجراف.

٩- عدم المخاطرة والمجازفة بقطع مجاري السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات والآليات والقوى البشرية بالمدينة المنورة والإدارات الخارجية بالمحافظات وتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

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