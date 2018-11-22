الان تتابع خادم الحرمين يدشن المرحلة الأولى من مشروعات مدينة وعد الشمال الصناعية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم في محافظة طريف، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المرحلة الأولى من منظومة مشروعات مدينة وعد الشمال الصناعية، ووضع – أيده الله – حجر الأساس لمشروعات ومرافق المرحلة الثانية للمدينة.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، مقر الحفل، كان في استقباله – رعاه الله – صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومعالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العمودي، ومعالي نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر.

ثم عزف السلام الملكي.

وبعد أن أخذ الملك المفدى مكانه بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.