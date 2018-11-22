شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية:حريصون على تحقيق الجودة في قطاع الصحة والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم الخميس بمكتب سموه بديوان الإمارة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الذي استعرض لسموه في عرض مرئي المشاريع الصحية التي يجري تنفيذها في المنطقة والمشاريع المتعثرة، يرافقه نائب وزير الصحة حمد الضويلع وعدد من منسوبي الوزارة .

وبحث سمو أمير المنطقة الشرقية مع الوزير العديد من الأمور ذات العلاقة بالخدمات الصحية التي تتطلع إليها المنطقة ، كما جرى مناقشة أبرز المشروعات الجاري تنفيذها والمتعثرة بالمنطقة ومحافظاتها ونتائج برنامج قياس تجربة المريض في المنطقة، وخدمات مركز 937 للعامين الماضيين .

وأكد الأمير سعود بن نايف ما تمثله الخدمات الصحية من أهمية للمواطن الذي يتطلع إلى تحقيق أفضل تلك الخدمات والرعاية الصحية في ظل ما يلقاه قطاع الصحة من اهتمام ودعم من الحكومة الرشيدة – أعزها الله – بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظهما الله ، مشيراً إلى حرص الإمارة وتعاونها التام مع مختلف الإدارات الحكومية ذات العلاقة مع صحة المنطقة، بهدف تحقيق الجودة التي يتطلع إليها الجميع.

من جانبه أعرب الدكتور الربيعة عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على الاستقبال، منوها بتوجيهاته التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة إلى أعلى المستويات ، وبالدعم والمتابعة والاهتمام الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة.