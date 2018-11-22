صور.. عرعر بوابة المملكة الشمالية نحو آسيا وأوروبا

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جدة - خالد شويل - تقع منطقة الحدود الشمالية في شمال شرق المملكة العربية السعودية بمحاذاة الحدود العراقية والأردنية، وعاصمتها هي مدينة عرعر ومساحتها 127 ألف كم2.

وتتكون المنطقة من عدد من المحافظات تتوسطها محافظة عرعر مقر الإمارة وعاصمة المنطقة ومحافظة رفحاء ومحافظة العويقيلة ومحافظة طريف، وحوالي 19 قرية وهجرة.

عبقرية الموقع الجغرافي

ويتميز موقع المنطقة الجغرافي في كونها تقع على الطريق الدولي الذي يمر فيها رابطًا المملكة بالدول المجاورة شمالًا الأردن وسوريا وتركيا وصولًا إلى أوروبا ، وإلى دول الخليج العربي كافة حتى عمان جنوبًا، وبذلك تتضح أهمية هذه المنطقة كممر دولي يسهل حركة النقل والتجارة الدولية، وذلك على ثلاثة محاور مهمة، وهما: طريق جديدة عرعر الذي يصل إلى العراق ثم تركيا ودول شرق آسيا -الاتحاد السوفيتي سابقا-، والثاني: عن طريق الأردن وسوريا ثم تركيا وقارة أوروبا ، والمحور الثالث: إلى دول الخليج العربي.

وتم إنشاء السكة الحديدية التي بدأت من منطقة استخراج الفوسفات بحزم الجلاميد وتفرعت إلى داخل المملكة لتصل إلى المدن الكبرى مثل: الدمام والرياض وغيرها.

وتميزت المنطقة قديما -وما زالت- بكونها منطقة رعوية يكثر فيها رعي الأغنام والإبل نظرًا لتوافر المراعي الطبيعية فيها وقد اشتهرت المنطقة بعدد من المحميات الطبيعية مثل محمية معيلة والعويصي والغرابة ، وكذلك اشتهرت المنطقة بممارسة رياضة صيد الطيور “الصقور” التي اتخذت شهرة واسعة، ففي فصل الربيع تتحول الأرض في الحدود الشمالية إلى بساط أخضر وتنتشر فيها النباتات العطرية والكمأة، وتكون الأجواء مناسبة للتخييم، والصيد و القنص وبالذات لمحبي الصقور.

وتغيرت حديثًا المعالم الاقتصادية للمنطقة وذلك بعد ظهور مناجم الفوسفات وحقول الغاز الطبيعي في شمالها تحديدًا بداية من حزم الجلاميد وصولًا إلى محافظة طريف؛ مما جذب أنظار المستثمرين من كل أنحاء العالم .

وظهر مع هذا التطور في المنطقة مناخ جديد للاستثمار في شتى المجالات التي تخدم صناعة التعدين والعاملين في هذا المجال وأنشطة الشركات، علاوة على ذلك ازداد عدد السكان نتيجة للتطور الحادث بعد قدوم الشركات إلى المنطقة، وقد سارعت الكثير من الشركات الكبيرة في افتتاح فروع لها في المنطقة .

وتتمتع منطقة الحدود الشمالية ببنية تحتية ممتازة؛ فقد أولتها الدولة أهمية خاصة في التطوير والاهتمام، وذلك لأهمية موقعها كونها شريان مهم يربط الشمال الشرقي للمملكة بجنوبها وبدول مجلس التعاون الخليجي ودول الشام وتركيا ومنها إلى دول أوروبا.

البنية التحتية المتكاملة

وتوافرت في المنطقة البنية التحتية “المواصلات، والمرافق العامة، حيث تتمتع المنطقة فيما يخص الطرق البرية بشبكة طرق ممتازة تربط محافظاتها ببعضها وتربط المنطقة بباقي مناطق المملكة فمن مدينة حفر الباطن إلى مدينة القريات شمالًا ومن منفذ جديدة عرعر شمالًا إلى منطقة الجوف جنوبًا وكذلك إلى وسط المملكة منطقة حائل ومنها إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة وغيرها من مدن المملكة.

وتولي حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذه الطرق الدولية اهتماما متميزًا – كباقي مناطق المملكة – وتتو فر بها الخدمات المختلفة وكذلك الصيانة الدورية اللازمة للطرق والصيانة السريعة.

وفيما يخص السكك الحديدية تم إنشاء سكة الحديد التي تبدأ من حزم الجلاميد – تبعد عن عرعر 100 كم غربًا وعن طريف 140 كم – وتنتهي إلى الدمام والرياض وغيرها من المدن المربوطة بشبكة السكك الحديدة، والتي بدأت بنقل خام الفوسفات ومن ثم بدأت بنقل الركاب وجاري استكمال المحطات اللازمة للمشروع.

وللنقل الجوي جانب من الاهتمام، حيث يوجد مطار في مدينة عرعر ومطار في مدينة طريف ومطار في مدينة رفحاء وتستقبل الرحلات الداخلية من مختلف مدن المملكة، كما أنه يتم حاليًا تطوير مطار مدينة عرعر ليصبح مطارًا محليًا يستقبل ويرسل الرحلات الجوية الدولية من الدول المجاورة وإليها، وهو في المراحل الأخيرة وسيتم افتتاحه في وقت قريب بمشيئة الله.

وتتمتع منطقة الحدود الشمالية بجميع مدنها بشبكات المرافق العامة من الكهرباء والمياه والصرف الصحي والهاتف كباقي مناطق المملكة الكبيرة، والشركات العاملة في هذه المجالات تلبي احتياجات المنطقة المتزايدة من هذه الخدمات بشكل تفاعلي سريع.

وتم عمل شبكة كبيرة لتصريف مياه السيول و الأمطار وأقيمت مشاريع للاستفادة منها.

وتتو فر في كل مدينة من مدن المنطقة مستشفيات عامة ومراكز تخصصية ومراكز رعاية صحية أولية تم تجهيزها على أحدث المستويات العلمية وتتوفر بها الكوادر الطبية المؤهلة والأجهزة الطبية الحديثة.

وأنشئت بلدية الحدود الشمالية الكثير من المنتزهات والمساحات الخضراء في جميع محافظات المنطقة وخصصت منها المناطق العائلية والأفراد واشتلمت هذه المنتزهات على ألعاب أطفال ومناطق للشواء وكذلك مناطق ممارسة رياضة المشي أو الركض وجلسات للعوائل، وقد حصلت مدن من المنطقة على جوائز متقدمة في تجميل ونظافة المدن.

وتتوافر بالمنطقة العديد من مدن الألعاب الترفيهية الحديثة والمراكز الرياضية الكبيرة التي يستثمر فيها رجال الأعمال وتلاقي رواجًا كبيرًا بين سكان المنطقة، حيث تم إنشاء مدينة رياضية حديثة تضم ملاعب ومسابح وصالات لممارسة كافة الأنشطة الرياضية المختلفة.

محل اهتمام القيادة

وتحظى منطقة الحدود الشمالية باهتمام بالغ -كباقي مناطق المملكة- من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- في مجال التعليم، فعلاوة على المدارس والمعاهد العلمية التي أنشئت في المنطقة منذ نشأتها لخدمة المواطنين، أنشئت أيضًا جامعة الحدود الشمالية والتي تضم الكثير من الكليات مثل الطب والهندسة والعلوم والتربية والآداب والصيدلة للبنين والبنات وتوزعت بين مدنها لخدمة أبناء المنطقة و المناطق المجاورة وتخفيف المعاناة من السفر إلى مناطق أخرى وما له من مخاطر.

ويوجد بالمنطقة أفرع لمعظم الوزارات و الهيئات لخدمة المواطنين مثل وزارة الزراعة و التجارة والاستثمار وهيئة السياحة والمياه والمالية.

وأنشئت الغرفة التجارية الصناعية بعرعر في عام 1403هـ بمبادرة من رجال الأعمال بالمنطقة، وذلك لخدمتهم في إنهاء أنشطتهم التجارية وتوثيق تعاقداتهم مع الدول المجاورة .

وافتتحت الغرفة بمنطقة الحدود الشمالية فروعًا لها إلى جانب المركز الرئيس بمدينة عرعر، فهناك فرع لها بمدينة طريف وفرع بمدينة رفحاء ومكتب للتصاديق والاشتراكات بمدينة العويقيلة، وذلك تسهيلًا على مراجعيها من عناء السفر.

وللغرفة دور كبير في نشر الوعي التجاري والاقتصادي بين أفراد المجتمع عمومًا وللتجار ورجال الأعمال والمشتغلين بالتجارة و الصناعة بشكل خاص، وفي سبيل تحقيق هذا تقوم الغرفة بمواكبة ما تمر به المنطقة والمملكة و العالم من أحداث اقتصادية فتقوم بعقد اللقاءات و الندوات وورش العمل وبرامج التدريب الخاصة بكل مناسبة وتدعو إليها منسوبيها للمشاركة والاستفادة من محتوى هذه اللقاءات وتستقطب الكوادر الوطنية ذات الخبرة في هذه المجالات المتعددة لينهل أبناء المنطقة من خبراتهم وثقافتهم.

وبناء على ما توليه المملكة من أهمية كبيرة للمنشآت الصغيرة و المتوسطة و التي هي من ركائز خطة المملكة 2030 ، فإن الغرفة تبحث بشكل مستمر سبل التعاون مع أصحاب المؤسسات وصناديق الدعم المختلفة التي تقدم الدعم لهذه المؤسسات وتكون حلقة الوصل بينها.

وقد تبنت الغرفة في كثير من المواقف رفع طلبات منسوبيها والمعوقات التي تواجههم إلى الجهات المختصة ونقل وجهات النظر المختلفة والتي دائما ما تلقى تفاعلًا من قبل هذه الجهات.

وفيما يخص الرؤية المستقبلية لمنطقة الحدود الشمالية فإن المنطقة من كبرى المناطق في المملكة التي تتمتع ببيئة جاذبة للاستثمار في شتى المجالات الاستثمارية وذلك بناء على المحفزات التي تظهر من خلال الرؤية المستقبلية للمنطقة، حيث تم اكتشاف الفوسفات و الغاز في طريف وتحديدًا في حزم الجلاميد ويعد من أكبر احتياطيات العالم ، إلى جانب التجهيز والإعداد لافتتاح منفذ جديدة عرعر ومنفذ الجميمة مع دولة العراق الشقيق، بهدف تعزيز عملية التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وما قد ينتج عن ذلك من فرص استثمارية في مجالات متعددة، بالإضافة إلى الزيادة المستمرة في أعداد السكان.

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