شكرا لقرائتكم أردوغان قد يلتقي ولي العهد في قمة العشرين بالأرجنتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين في الأرجنتين، بحسب “العربية”.

وكان الكرملين أعلن، أمس الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

وكان وزير الطاقة خالد الفالح، أعلن أن ولي العهد سيكون على رأس الوفد السعودي للقمة ضمن جولة خارجية يقوم بها في عدد من الدول الصديقة لبحث تطوير العلاقات الثنائية.

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