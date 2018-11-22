الان تتابع محافظ جدة يبارك توقيع 4 اتفاقيات بين الأمانة وجمعية مراكز الأحياء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365:

بارك صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بالمحافظة ، بمقر المحافظة صباح اليوم الخميس ١٤ /٣/١٤٤٠هـ ، توقيع 4 اتفاقيات بين أمانة جدة وجمعية مراكز الأحياء بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة.

وخلال مراسم التوقيع أوضح الأمير مشعل بن ماجد أن إنشاء المراكز والحدائق في الأحياء يوفر بيئة صحية تعمل على رفع مستوى مرتادي المراكز خاصة الشباب منهم ، مشيراَ سموه أن التجارب والدراسات أثبتت إرتفاع المستوى التعليمي والصحي والرياضي والاجتماعي لهم .

وطالب سموه من سكان جدة بالمشاركة الفعالة في أنشطة وبرامج المراكز والمحافظة عليها لتكون لبنه حسنه في ترابط وتقارب السكان بمدينة جدة لتقديمها كمدينة أكثر إيجايبة ومثاليه ، مقدماً شكره لمعالي أمين محافظة جدة والشركات الداعمة والأهالي وجمعية مراكز الأحياء على ماقدموه من جهد ومشاركة في الجمعية .

وتتضمن الاتفاقية تسليم جمعية مراكز الأحياء بجدة عدد من المواقع من أمانة جدة لإنشاء وتطوير حدائق وملاعب في عدد من الأحياء حيث تكفلت بعض الجهات الخاصة برعاية المشاريع كمسؤولية مجتمعية .

واطلع سموه على شرح موجز عن المشروعات وهي مشروع تطويرالجزيرة الوسطى كبري الفلاح ، ومشروع إنشاء وتطوير حديقة حي الشاطىء ، ومشروع إنشاء وتطوير حي حديقة “المليساء” بحي الخمرة ، ومشروع إنشاء وتطوير حديقة بحي الزهرة .

ووقع الاتفاقيات معالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي والأمين العام لمراكز الأحياء بمحافظة جدة الدكتور عبدالله صالح الغامدي .

وتشمل الاتفاقية الأولى إنشاء عدد من الملاعب تحت كوبري الخيرحيث تكفلت شركة البيك بمصاريف الإنشاء والصيانة والتطوير ويمثلها المهندس رامي أبو غزالة فيما تقوم الجمعية بتشغيل الملاعب للشباب بالمحافظة ، فيما تشمل الاتفاقية الثانية على أن تسلم الأمانة حديقة بحي الشاطئ للجمعية حيث تكفل أهالي حي الشاطئ بكافة مصاريف أعمال الإنشاء والتطوير ويمثلهم سعادة الأستاذ سعيد بن أحمد باسمح.

كما تتضمن الاتفاقية الثالثة أن تسلم الأمانة حديقة “المليساء” الكائنة بحي الخمرة لجمعية مراكز الأحياء بجدة ، وتكفلت شركة مبكو بكافة أعمال الإنشاء والتطوير اللازمة للحديقة ويمثلها المهندس سامي الصفران الرئيس التنفيذي فيما تقوم الجمعية بتشغيل الحديقة ، وتتضمن الاتفاقية الرابعة على أن تسلم الأمانة حديقة بحي الزهرة للجمعية حيث تكفلت شركة نسمة القابضة بكافة مصاريف أعمال الإنشاء والتطوير ويمثلهم سعيد محمد آل مشرف مدير علاقات خدمة المجتمع .

الجدير بالذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة افتتح خلال الفترة الماضية عدد من المراكز بحي المنتزهات وحي الصفا وحي المحمدية بجدة التابعة لمراكز جمعية الأحياء التي تعنى ببناء الإنسان تعمل بمعايير عالية وتفعيل طاقات الفرد والمجتمع لتحقيق التنمية المستدامة وتهدف إلى تحقيق رسالة اجتماعية تتمثل في إحداث تغيير اجتماعي في أسلوب حياة الأسرة بما يعزز دورها في المجتمع من خلال إنشاء مقرات متكاملة في الأحياء تكون بمثابة مراكز اجتماعية ورياضية وثقافية عالية المستوى وتواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠.