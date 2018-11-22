الان تتابع خادم الحرمين الشريفين يصل مقر حفل تدشين مشروعات وعد الشمال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، منذ قليل، إلى مقر حفل تدشين مشروعات المدينة الصناعية وعد الشمال، بمنطقة الحدود الشرقية.

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