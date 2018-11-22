الان تتابع آخرها “رغد”.. قائمة الأسماء المطلقة على الحالات المناخية بالمملكة في 2018 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أطلقت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة بالمملكة العربية السعودية، اسم “رغد” للحالة المطرية التي يبدأ تأثيرها اليوم الخميس ١٤ ربيع الأول١٤٤٠ الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨م، وتتأثر بها معظم مناطق المملكة.

جاء ذلك بالتزامن مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لطقس اليوم الخميس، قائلة إن من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق “تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، مرتفعات الباحة، جازان، عسير، الدوادمي، حفر الباطن، القيصومة”.

وكانت لجنة التسميات، أعلنت عن استقبال حالة مطرية جديدة ربما تكون مميزة بحسب معطياتها، وأعلنت عن اسمها “رغد” بعد تسميتها، مؤكدة أن الحالة المطرية التي انتهت أطلق عليها اسم “غدق”، بعد أن استمرت 27 يومًا شملت معظم أنحاء المملكة.

وتستعرض “الخليج 365”، قائمة بالأسماء المطلقة على الحالات المناخية المميزة في السعودية خلال عام 2018، وفقًا للجنة التسميات، وجاءت من الأحدث إلى الأقدم على النحو التالي:

– “غدق”، حالة مطرية، استمرت من 25 أكتوبر حتى 20 نوفمبر، وشملت معظم مناطق السعودية وبلاد الشام والعراق والأردن والكويت وإيران

– “هبوب”، عاصفة رملية بدأت 11 مايو وانتهت في اليوم الثاني من الشهر نفسه، وشملت النصف الشمالي من السعودية.

– “عاصفة”، حالة مطرية وغبارية، بدأت خلال الفترة من 24 أبريل حتى 28 من الشهر نفسه، وشملت مناطق السعودية وبلاد الشام والعراق واليمن والكويت ومصر.

– “فيض”، حالة مطرية، بدأت من أول أيريل حتى 16 من الشهر نفسه، وشملت معظم مناطق السعودية.