الان تتابع ضبط لحوم فاسدة بمطعم شهير بالسليمانية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات قررت الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض، اليوم، إغلاق مطعم شهير بحي السليمانية، بعد ضبط لحوم فاسدة ومجهولة المصدر بلغت حوالي 200 كيلو جرام تقريبا. وقالت أمانة الرياض إنها ضبطت مخالفات أخرى بالمطعم ذاته، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفة.

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