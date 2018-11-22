الان تتابع شاهد.. حفل تدشين مشاريع وعد الشمال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وعد الشمال - الخليج 365: يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مشروع وعد الشمال الاقتصادي، اليوم (الخميس)، بتكلفة 85 مليار ريال”. “الخليج 365” تقدم لكم بثا مباشرا لحفل التدشين.

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