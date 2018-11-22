الان تتابع إطلاق اسم “رغد” للحالة المطرية التي تبدأ بالمملكة اليوم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 أطلقت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة بالمملكة العربية السعودية، اسم “رغد” للحالة المطرية التي يبدأ تأثيرها اليوم الخميس ١٤ ربيع الأول١٤٤٠ الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨م، وتتأثر بها معظم مناطق المملكة.

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