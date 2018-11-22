شكرا لقرائتكم خبر عن الشهراني مديراً للدفاع المدني بمنطقة تبوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله السميري (تبوك)

أصدر المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، قراراً بتعيين العميد مهندس أحمد بن محمد الشهراني مديراً للدفاع المدني بمنطقة تبوك، وذلك بناءً على موافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

والعميد «الشهراني» يعد من القيادات ذات الكفاءة العالية والخبرة الميدانية الواسعة على مدار 30 عاماً، حيث عمل في عدة مناصب قيادية، ومنها مديراً للإدارة العامة للسلامة، ثم مديراً للإدارة العامة للعمليات بمنطقة عسير، بعد ذلك انتقل لمديرية منطقة تبوك التي عمل بها مساعداً لمدير الدفاع المدني بالمنطقة، حتى صدور قرار المدير العام بتعيينه مديراً للدفاع المدني بمنطقة تبوك.

ورفع العميد الشهراني شكره وتقديره لوزير الداخلية ولمدير عام الدفاع المدني على هذه الثقة التي أولوه إياها لخدمة المنطقة من خلال هذا الجهاز العريق.

وقال الشهراني: «إن هذه الثقة من قيادتنا الرشيدة هي مهمة كبيرة سنتعاون عليها أنا وزملائي في مديرية منطقة تبوك لخدمة ديني ثم مليكي ووطني، راجياً من المولى عز وجل أن أكون عند حسن ظن الجميع، وأن يوفقني الله سبحانه وتعالى لحمل هذه الأمانة وأداء الرسالة على الوجه الذي يرضاه عني بما يحقق تطلعات القيادة».