شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات أوليمبياد الرياضيات العربي الأول.. الأحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

برعاية وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى تنطلق يوم الأحد القادم 1440/3/17 فعاليات أوليمبياد الرياضيات العربي الأول 2018 الذي تنظمه وزارة التعليم بالمملكة، بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، واللجنة السعودية للتربية والثقافة والعلوم، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، وتستضيفه الإدارة العامة للتعليم بجدة بحضور نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي وعدد من القيادات التعليمية ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة، حيث تشارك في دورته الحالية 13 دولة عربية، ويستمر الأوليمبياد خلال الفترة من 17-21 ربيع الأول 1440 الموافق 25-29 نوفمبر 2018 وذلك في أحد فنادق جدة.

ورحب زير التعليم بكافة الوفود العربية المشاركة في الأوليمبياد من جهات إشرافية، وطلاب وطالبات، راجيا أن تتم المنافسات وفقا للتطلعات، وبما يسهم في تحقيق الأهداف المبنية على هذا الجانب المعرفي، كأداة مهمة في حياتنا اليومية، وأحد أهم مجالات التنافس العلمي المثمر والبناء بين طلاب الدول العربية، مضيفا أنه يعول على أن يسهم الأوليمبياد في إعداد أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات وتطوير أدائهم في المنافسات التي سيخوضونها مستقبلا على مستوى العالم، وتحقيق ما يتطلع لإنجازه التعليم في العالم العربي من تطوير مستمر لمناهج الرياضيات وتجويدها ورفع مستوى تدريسها وتحصيلها.

ويأتي الأوليمبياد ضمن البرامج النوعية المميزة والمهمة التي تشارك بها وزارة التعليم للارتقاء بالمستوى العلمي للطلاب والطالبات في المملكة ورفع المستوى العلمي لديهم إلى جانب نشر ثقافة الرياضيات لدى الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات على حد سواء، وتفعيل دور المؤسسات المعنية في تعليم الرياضيات، والعمل على تعزيز مجالات التواصل بين الطلبة المبدعين في هذا المجال، وبث روح التنافس الشريف بين طلبة الدول العربية، واكتشاف المبدعين منهم في علم الرياضيات وتوجيههم لاستثمار قدراتهم.