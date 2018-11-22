شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يشكر خادم الحرمين لتدشينه مشاريع تنموية في المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد المحيسن (الجوف)

رفع أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تفضله بتدشين مشاريع التنمية في منطقة الجوف والتي شملت العديد من القطاعات الحكومية، ومشاريع الاستثمار والقطاع الخاص.

وقال أمير منطقة الجوف في تصريح: «إن هذه المشاريع ستسهم في دفع عجلة التطور والنماء، لتحقق بإذن الله تطلعات ولاة أمرنا لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمواطنات وتماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تشجع على إطلاق المبادرات والبرامج، التي تسهم في نمو اقتصاد الوطن».

ونوه الأمير بدر بن سلطان بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة الجوف في قضايا حقوقية، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، داعياً الله أن يجعل هذا العمل في موازين أعماله.

كما أعرب عن شكره لولي العهد على حرصه على زيارة عدد من أعيان المنطقة بمنازلهم والالتقاء بهم.

ودعا الله أن يحفظ لبلادنا قادتها وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.