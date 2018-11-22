السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تنفذ برنامجًا تدريبيًّا لطلاب قسم الإعلام بجامعة أم القرى

مكة المكرمة 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسنفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام اليوم، برنامجًا تدريبيًّا لطلاب قسم الإعلام بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.ويهدف البرنامج - الذي شارك فيه 25 طالبًا - إلى تطوير مهارات طلاب الإعلام وتدريبهم على أفضل الممارسات الإعلامية التي تعتمدها الأمانة في العلاقات العامة والإعلام .وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالأمانة المهندس رائد عبدالله سمرقندي أن هذا البرنامج اشتمل على عدد من الزيارات الميدانية، اطلع الطلاب فيها على مهام الإدارات والأقسام بالأمانة، إضافةً إلى تنفيذ عدد من المحاضرات عن التصوير الفوتوغرافي وبعض فنون ومهارات الإعلام الميدانية، مبينًا أن البرنامج يأتي ضمن إطار التعاون المشترك بين الأمانة وجامعة أم القرى لإثراء مهارات وخبرات الدارسين في مختلف المجالات والتي تدفعهم لمزيد من الإبداع في مستقبلهم المهني، إضافةً إلى تعريف الطلاب بأهم الممارسات العملية ونقل التجارب الناجحة؛ تفعيلًا لدور الأمانة في دعم القطاعات التعليمية وتأهيل الكوادر الوطنية والطاقات الشبابية لسوق العمل، واستثمار مواهبهم وقدراتهم.// انتهى //14:31ت م0106