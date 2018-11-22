السعودية اليوم / جامعة أم القرى تفتتح اللقاء التعريفي بمعايير ومستجدات المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي

مكة المكرمة 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسالتقى معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبد الله بن عمر بافيل اليوم، المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بهيئة تقويم التعليم الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي، بالمدينة الجامعية بالعابدي.وافتتح معالي مدير الجامعة بعدها, اللقاء التعريفي الذي قدمه المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بهيئة تقويم التعليم الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي، ونظمته عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية بالجامعة، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة، وذلك بقاعة الملك فيصل بالمدينة الجامعية بالعابدية.وثمن معاليه الدعم الذي تحظى به الجامعة من قبل الحكومة الرشيدة – أيدها الله- للعملية التعليمية والبيئة البحثية والإدارية، مؤكداً أن الجامعة تحرص على مبدأ الجودة النوعية في العملية التعليمية وبرامجها الاكاديمية من أجل الارتقاء بمخرجات الجامعة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ورؤية المملكة 2030, منوها بدعم وموازرة معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى لأنشطة وفعاليات الجامعة المختلفة، مشيداً بتعاون وتواصل المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بهيئة تقويم التعليم مع الجامعة بالمستجدات التي تتطلب توضيحها من قبل مسؤولي المركز لمواكبة المتغيرات المتطورة والمتسارعة للعملية التعليمية والبحثية والتقنية.بدوره ثمن المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بهيئة تقويم التعليم الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي حرص واهتمام معالي مدير جامعة أم القرى لتشريف اللقاء وعلى حسن الحفاوة والاستقبال، مستعرضاً التطورات والخطط المستقبلية لأعمال المركز ومعايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي المطورة لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا, مقدما مقارنه بمعايير الاعتماد الحالية والمعايير المطورة مبيناً أن المعاير المطورة تم اختصارها إلى ثمانية معايير مؤسسية وستة معايير برامجية عادا تلك المعايير أكثر فاعلية واقتصادً للوقت وقد تمت موائمتها مع رؤية المملكة 2030 والتوجهات الحالية في سوق العمل.وأفاد أن أهم التطورات الداعمة لعمل الجامعات والبرامج تخفيض رسوم الاعتماد المؤسسي والبرامجي إلى 70 في المائة من الرسوم السابقة وتطوير منظومة الاعتماد(ضمان) التي سيتم من خلالها تمت جميع الخدمات والاجراءات الخاصة بفحص الوثائق الخاصة بعمليات الاعتماد الأكاديمي ومنها تقرير الدراسة الذاتية ومقايس التقويم الذاتي وبيانات مؤشرات الاداء.// انتهى //14:30ت م0105