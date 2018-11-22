السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تقيم 3 محاضرات دعوية بالعيص

المدينة المنورة 14 ربيع الأول 1440هـ الموافق 22 نوفمبر 2018م واسينفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة اليوم, سلسلة محاضرات توعوية في عدد من المساجد بمحافظة العيص, وذلك ضمن برنامج "حصانة" الذي ينفّذه قسم الدعوة والإرشاد.ويشتمل البرنامج على محاضرة توعوية بعنوان "منزلة الأمن وسبل تحقيقه والمحافظة عليه" يلقيها مدير مركز الدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة الشيخ بندر بن سليمان الخيبري بجامع العيينة بالعيص, كما تعقد بمسجد أبي بصير بالعيص محاضرة بعنوان "شرح حديث الدين النصيحة" يلقيها عضو الدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة الشيخ احمد بن حسن الزهراني, في حين تقام في جامع طلحة بالمحافظة محاضرة بعنوان "خطر الإشاعات" يقدمها عضو الدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة الشيخ عبدالرحمن بن صالح بن محيي الدين, وتقام المحاضرات اليوم بعد صلاة المغرب.// انتهى //14:28ت م0104