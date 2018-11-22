السعودية اليوم / الهيئة الملكية بالجبيل تنظم أولى برامج التدريب والتطوير المهني



الدمام 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس

نظمت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بكلية الجبيل الصناعية مساء أمس، حفل إطلاق أولى برامج اتفاقية التدريب والتطوير المهني مع الشركة

وأوضح مدير كلية الجبيل الصناعية الدكتور عيد بن محمد الهاجري أن إطلاق هذه الاتفاقية هو امتداد للتعاون المشترك بين كلية الجبيل الصناعية وكافة الشركات الكبرى في التدريب والتطوير المهني، حيث تعمل الكلية على تلبية الاحتياجات التدريبية، من خلال تدريب وتأهيل أكثر من 500 متدرب من شركة سابك في مجالات تقنية متخصصة لتأهيلهم.

وأفاد أن الكلية تعمل حاليا على الاستغلال الأمثل للإمكانات والمعامل المتقدمة في التدريب والتطوير المهني لاحتوائها على عدد 134 معملًا، و 98 فصلًا دراسيًّا، من خلال تأصيل التعاون المشترك بين كلية الجبيل الصناعية والشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك لتأهيل القوى العاملة في مجال الهندسة الكيميائية والمعالجة الصناعية، والهندسة الميكانيكية والتصنيع، والإدارة، وتقنية المعلومات والحاسب الآلي، والسلامة والوقاية من الحرائق.

وتسعى الهيئة الملكية بالجبيل من خلال هذه الاتفاقية إلى خلق الوظائف بالسوق المحلي في مجال البتروكيماويات والبترول والغاز، بالإضافة إلى أنه تم إطلاق برنامج "مؤهل لرفع الأداء" حيث يستهدف البرنامج تدريب وتطوير الكوادر السعودية في الشركات المتعاقدة مع شركة سابك.

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14:26ت م

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الدمام 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسنظمت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بكلية الجبيل الصناعية مساء أمس، حفل إطلاق أولى برامج اتفاقية التدريب والتطوير المهني مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك، بحضور مدير عام الكليات والمعاهد الدكتور علي بن حسن عسيري، ونائب الرئيس لتطوير المحتوى المحلي بشركة سابك المهندس فؤاد موسى، ورئيس شركة المتحدة المهندس عبدالله الشمراني، ورئيس شركة ابن زهر المهندس خالد العلياني، وعدد من مسؤولي الكلية، يأتي ذلك ضمن الاتفاقية المبرمة مع سابك في مجال التدريب والتطوير المهني بالكلية.وأوضح مدير كلية الجبيل الصناعية الدكتور عيد بن محمد الهاجري أن إطلاق هذه الاتفاقية هو امتداد للتعاون المشترك بين كلية الجبيل الصناعية وكافة الشركات الكبرى في التدريب والتطوير المهني، حيث تعمل الكلية على تلبية الاحتياجات التدريبية، من خلال تدريب وتأهيل أكثر من 500 متدرب من شركة سابك في مجالات تقنية متخصصة لتأهيلهم.وأفاد أن الكلية تعمل حاليا على الاستغلال الأمثل للإمكانات والمعامل المتقدمة في التدريب والتطوير المهني لاحتوائها على عدد 134 معملًا، و 98 فصلًا دراسيًّا، من خلال تأصيل التعاون المشترك بين كلية الجبيل الصناعية والشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك لتأهيل القوى العاملة في مجال الهندسة الكيميائية والمعالجة الصناعية، والهندسة الميكانيكية والتصنيع، والإدارة، وتقنية المعلومات والحاسب الآلي، والسلامة والوقاية من الحرائق.وتسعى الهيئة الملكية بالجبيل من خلال هذه الاتفاقية إلى خلق الوظائف بالسوق المحلي في مجال البتروكيماويات والبترول والغاز، بالإضافة إلى أنه تم إطلاق برنامج "مؤهل لرفع الأداء" حيث يستهدف البرنامج تدريب وتطوير الكوادر السعودية في الشركات المتعاقدة مع شركة سابك.// انتهى //14:26ت م0103

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