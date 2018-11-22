السعودية اليوم / زراعة الأحساء تختتم ورشة الأعلاف الحيوانية والتسمم الغذائي

الأحساء 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسعقد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء بالتعاون مع شركة أراسكو وكلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل يوم أمس ورشة عمل بعنوان "الأعلاف الحيوانية حفظها وتخزينها وتشخيص التسمم الغذائي"وذلك بفندق الأحساء الإنتركونتيننتال.وشهدت الورشة إقبالًا من الحضور من الأطباء البيطريين والمساعدين البيطريين والمهتمين في القطاع الحيواني من المنطقة الشرقية، ونظرًا لزيادة الطلب العالمي على المنتجات الغذائية من أصل حيواني والنمو المتزايد في إنتاج الثروة الحيوانية وما تهدف إليه وكالة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة من تشجيع للمربين على استخدام الأعلاف المركبة للتغذية المثلى للحيوان وللحفاظ على المراعي والمسطحات الخضراء، ووفقا لتوجيهات مدير عام مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء المهندس خالد بن سعد الحسيني لإدارة الثروة الحيوانية والإرشاد البيطري، عقدت ورشة عمل تهتم بأهمية الأعلاف المركبة، وتشخيص حالات التسمم وإعداد التقارير عليها، والتي تحدث فيها المهندس الحسيني عن دور الوزارة الدائم للسعي لتحقيق شراكة مجتمعية حقيقية مع القطاع الخاص من أجل إنجاح الدور المناط بالوزارة في تطوير قطاع الثروة الحيوانية والرقي بمستواه ليماثل المستويات العالمية.فيما تحدث المهندس محمد رحمة الله في محاضرة ألقاها عن أهمية سلامة الأعلاف للوصول إلى منتجات حيوانية سليمة مثل البيض، والألبان، واللحوم لأنها مرتبطة بسلامة الأعلاف، كما أشار للمخاطر المتوقع وجودها في الأعلاف والمواد الخام حيث إن هناك مخاطرَ بيلوجية وفيزيائية وكيميائية ولكل نوع حالة خاصة.وتطرق إلى التحليل الفني للمخاطر والنقاط الحرجة وطرق التخزين المناسبة للأعلاف ومراعاة ظروف التخزين لكي تصل صالحةً للاستخدام.من جانبه تناول استشاري السموم والطب الشرعي بجامعة الملك فيصل الدكتور يحي أحمد حسن كيفية تشخيص الطبيب البيطري لحالات التسمم حين تأتي إليه من المراجعين والتعامل معها بشكل سليم، وشرح الطرق والأجهزة المستخدمة في مثل هذه الحالات والأعراض التشريحية بعد النفوق والتحاليل التي تتم في المعامل والمختبرات التشخيصية، وكيفية أخذ العينات لكي تكون مطابقة وتماثل الجميع وتحديد ما إذا كان هناك وجود لمواد سامة من عدمها.وقام مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس خالد الحسيني بتكريم الراعي شركة أراسكو وكلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل.// انتهى //14:26ت م0102