السعودية اليوم / الأمير فهد بن سلطان : مظاهر الفرح التي أبداها سكان المنطقة تجسد الحب والولاء للقيادة



تبوك 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه وباسم أهالي المنطقة الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير

ونوه سموه في حديثه خلال جلسته الأسبوعية في القصر الحكومي أمس, بمظاهر الفرح والمحبة التي أظهرها وعبر عنها الجميع كبار وصغار والاحتفال على جنبات الطرق في منظر مبهج لفت نظر الجميع وعكس المحبة والتقدير والولاء لله ثم للملك والوطن .

وقال سمو أمير المنطقة: "النجاح الذي صاحب الزيارة يعود للجماهير التي حضرت في مدينة الملك خالد

وسأل سموه الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله-.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ، ورؤساء المحاكم والقضاة وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين بالمنطقة.

// انتهى //

14:17ت م

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تبوك 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسثمن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه وباسم أهالي المنطقة الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – للمنطقة، مؤكداً أن هذه الزيارة وغيرها من الزيارات لمناطق المملكة تؤكد متانة ورسوخ العلاقات بين القيادة والشعب من خلال لقائهم وأحاديثهم التي تكون بين الأسرة الواحدة.ونوه سموه في حديثه خلال جلسته الأسبوعية في القصر الحكومي أمس, بمظاهر الفرح والمحبة التي أظهرها وعبر عنها الجميع كبار وصغار والاحتفال على جنبات الطرق في منظر مبهج لفت نظر الجميع وعكس المحبة والتقدير والولاء لله ثم للملك والوطن .وقال سمو أمير المنطقة: "النجاح الذي صاحب الزيارة يعود للجماهير التي حضرت في مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك وخروج العوائل ووجودهم هناك، وتفاعلهم عند وصول خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد – حفظهما الله -، وعند مغادرتهم في صورة مفرحة وسعادة غامرة عمت صدور الجميع" ، معرباً عن شكره للجان والإدارات الحكومية كافة التي عملت خلال الزيارة.وسأل سموه الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله-.بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ، ورؤساء المحاكم والقضاة وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين بالمنطقة.// انتهى //14:17ت م0100

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