السعودية اليوم / اختتام برنامج "تأهيل قيادات الرؤية في الوزارة" بالشؤون الإسلامية

عام / اختتام برنامج "تأهيل قيادات الرؤية في الوزارة" بالشؤون الإسلامية
الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس
اختتم اليوم برنامج "تأهيل قيادات الرؤية في الوزارة"، الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ــ ممثلة في مكتب تحقيق الرؤية ــ، بالتعاون مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء), واستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من قيادات الوزارة من وكلاء، ووكلاء مساعدين، ومديري العموم.
ويهدف البرنامج إلى تمكين قيادات الوزارة من التقييم المستمر لإدارة الأداء في قطاعاتهم من خلال تطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة تدعم الكفاية والفاعلية، وإعداد تقارير دورية عن نتائج أدائها، وتحسين عملية صنع القرار المستندة إلى البيانات ومؤشرات الأداء الرئيسية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
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