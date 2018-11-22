السعودية اليوم / نائب أمير منطقة جازان يتفقد مراكز الحقو ومسلية والخلاوية والنجوع

بيش 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم, بجولة تفقدية لعدد من المراكز التابعة لمحافظة بيش ، وذلك ضمن جولاته التفقدية التي يقوم بها للمحافظات و المراكز التابعة للمنطقة بمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جازان.واستهل سموه الجولة بزيارة لمركز الحقو التابع لمحافظة بيش، حيث التقى سموه برئيس المركز إبراهيم بن يحيى الألمعي وشيخ شمل قبائل الحقو علي بن محمد أبو عقيل والأهالي وبحث معهم احتياجات ومتطلبات المركز من الخدمات والمشروعات التنموية .عقب ذلك قام سمو نائب أمير منطقة جازان بزيارة مماثلة لمركز مسلية التقي خلالها برئيس المركز إبراهيم بن هادي الشعبي وشيخ قبائل مسلية وتوابعها إسماعيل بن حسن غريب ,مستعماً سموه لشرح مفصل عن المركز والخدمات التي يقدمها لأهالي مسلية والقرى التابعة لها واهم الاحتياجات والمتطلبات التنموية .إثر ذلك قام سموه بزيارة عزاء للمواطن إبراهيم هملان أحد منسوبي إمارة المنطقة، بمنزله بمسليه , حيث قدم له ولجميع أسرة الفقيد خالص العزاء والمواساة ، سائلا الله عز تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جنانه.من جانبهم عبر ذوو الفقيد عن شكرهم لسمو نائب أمير المنطقة على مواساتهم ومشاركتهم في مصابهم , سائلين الله عز وجل ألا يري سموه أي مكروه .وأختتم سموه زيارته للمراكز التابعة لمحافظة بيش بزيارة لمركز الخلاوية والنجوع ، حيث بحث مع رئيس المركز علي الحملي وشيخ قبائل الخلاويةً والنجوع عرار بن أحمد أبو الرإس الاحتياجات الخدمية والتنموية للمركز .واستمع سموه لعدد من المطالب التي تقدم بها المواطنون ، مؤكداً أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الأمين - حفظهما اللَّه - في التماس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم في المجالات الخدمية والتنموية كافة.وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز عن سعادته بزيارة تلك المراكز ولقاء المسؤولين والمشائخ والأهالي وما اطلع عليه وشاهده خلالها من مشروعات تنموية شملت شتى المجالات ، سائلاً الله تعالى العون والتوفيق للجميع لتقديم كل ما يخدم الدين والوطن ، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.// انتهى //13:52ت م0098