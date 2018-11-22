السعودية اليوم / أمير عسير يستقبل الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية

أبها 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بالخطوات التطويرية التي تشهدها وزارة الداخلية في جميع القطاعات ، مؤكدا أن النقلات النوعية التي تشهدها الوزارة أتت نتيجة للدعم الكبير الذي تتلقاه من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، والجهود التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية عبر البرامج التطويرية التي تستهدف في المقام الأول الخدمات المقدمة للمواطن، مشيرا سموه إلى أن مثل هذه البرامج ستنعكس بالإيجاب على تنمية المناطق وارتفاع معدل الأداء بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها.جاء ذلك خلال استقبل سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية الدكتور زيدان بن خلف العنزي، يرافقه فريق عمل البرنامج .وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة عسير بالجميع، ثم استمع إلى شرح موجز قدمه الدكتور العنزي عن البرامج المقدمة ، التي تهدف إلى تطوير العمل في مرافق وزارة الداخلية بما في ذلك إمارة منطقة عسير .وأبان الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية أنه سيتم سن آليات وإعداد برامج تقنية لتطوير الخدمات التي تقدمها إمارات المناطق للمراجعين بما يحقق آمال وتطلعات القيادة ، إلى جانب تنمية الكفاءات الوظيفية العاملة وصولاً لتميز وجودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ استراتيجيات شاملة لتطوير وتحقيق منظومة عمل مؤسسي متميز مبني على أفضل الخبرات والممارسات والتجارب المحلية والعالمية ورفع كفاءة الإنفاق في جميع أعمال منظومة وزارة الداخلية في كافة مناطق المملكة .// انتهى //13:45ت م0097