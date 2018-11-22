شكرا لقرائتكم صور.. 60 متدربًا من أبناء الشهداء في كيف بالأخلاق نسمو؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أقيم مساء أمس برنامج تدريبي بعنوان “كيف بالأخلاق نسمو” وذلك في قاعة الوسام الذهبي بصامطة، بحضور أكثر من 60 متدرب من أبناء الشهداء في الحد الجنوبي بمحافظة “صامطة” وضمن فعاليات مشروع “افتخار” وخدماته التي يقدمها لأسر الشهداء.

وقال مدير مشروع افتخار الدكتور عبدالرحمن الصايغ في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، إن هذه الخدمة من أهم خدمات المشروع إيماناً بأن الأخلاق هي أساس في الارتقاء الإنساني.

وأضاف أن الهدف من هذا التدريب هو مساندة الأسرة في غرس وإكساب وتنمية القيم الخُلُقية التي نادي بها الدين الإسلامي الحنيف حيث ٤ محاور هي (منظومة تنمية القيم الخلقية، وبأخلاقنا نرتقي، وواحة القيم، والقيم الخلقية والقيم الوطنية).

وأضاف “الصائغ” أن من المعلوم أن الدولة تولي أسر الشهداء اهتماماً كبيراً وتقدم لهم العديد من الخدمات.

وترعى شؤونهم خصوصاً المالية منها فتعطيهم بسخاء، وتخصص مسؤولين معينين عن شؤون أسر الشهداء والمفقودين وكذلك المصابين، وفِي نفس السياق هناك مسؤولية وطنية على المجتمع تجاه من ضحوا بدمائهم دفاعًا عن حياض الوطن ويأتي مشروع افتخار بصفته برنامج يخدم أسر الشهداء تأهيلياً وتوعوياً على الصعيدين التعليمي والاجتماعي.

نفذ المتدربون من أبناء الشهداء والذين بلغ عددهم أكثر من 60 متدرباً بعض التدريبات مثل “منظومة تنمية القيم الخلقية وواحة القيم وبأخلاقنا نرتقي والقيم الوطنية” والذي تفاعل معه أبناء وبنات الشهداء وأيضًا زوجات وأقارب الشهداء وأيضاً قائدات المدارس اللاتي كان لهن دور في متابعة بنات الشهداء.

‏الجدير بالذكر أن مشروع افتخار ‏تنفذه جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي (واعي) فرع منطقة جازان وبدعم من مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية.

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