شكرا لقرائتكم مكتب وسط يُطلق حفل اليوم العالمي للطفل بمشاركة 16 مدرسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - انطلقت فعاليات حفل اليوم العالمي للطفل بتنظيم من مكتب وسط بمشاركة 16 مدرسة حفلًا مقره روضة الأبناء الثانية تحت إشراف قائدة المدرسة منى الحماد، حيث استضافت كل المدارس تحت رعاية رسمية من نادي مربط العارض للفروسية.

وأقرت الجمعية العامة للأم المتحدة تاريخ 20 نوفمبر من كل عام كيوم عالمي للطفل، ووصفته بأنه يوم التفاهم والتآخي بين جميع أطفال العالم.

وتخلل الحفل فعاليات مميزة منها حضور أطفال “مركز العباقرة للعناية النهارية”، ومركز التدخل المبكر، حيث عرضوا الأنشطة والتجارب للأطفال (تجربة البركان ونفخ البالون وتجربة السلايم الطبيعي ولعبة صيد السمك ولعبة الحركية ومطابقة الألوان والأشكال).

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني، وبعدها ألقت فاطمة الزكري مديرة مكتب وسط كلمة بمناسبة اليوم العالمي للطفل.

وكان لمدارس “طفلي السعيد” الأهلية مشاركة متميزة منها عرض أعمال ووسائل تعليمية لتسهيل وتيسير العملية التعليمية بأسلوب ممتع ومتطور.

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