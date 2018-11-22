شكرا لقرائتكم الملك يدشن مشاريع وعد الشمال .. تطور غير مسبوق وريادة عالمية منتظرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أبدى المواطنون والمقيمون تفاؤلهم بتدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، المرحلة الأولى من منظومة مشروعات مدينة وعد الشمال الصناعية بمحافظة طُريف، بقيمة 55 مليار ريال، مؤكدين أنها خطوة كبرى تقود المملكة إلى الريادة العالمية الصناعية.

وأكد عبدالرحمن الموسى أن مواصلة القيادة في تنمية وبناء مناطق المملكة يأتي دعماً لمسيرة التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني”.

وقالت سارة: إنه مشروع عظيم ويعد خطوه جبارة لمستقبل صناعي كبير للمملكة رؤيتنا الطموحة تسير في خطوات ثابتة نحو تحقيقها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.

وشدد فهد عبدالله على أن وعد الشمال صرح صناعي كبير تدشينه يأتي في إطار اهتمام وحرص القيادة على تنمية المنطقة وازدهارها وتنوع مصادر الدخل للدولة.

من جانبه، علق أحمد الصالح:المستقبل الكبير المُشرق ينتظر كافة مناطق المملكة، مشاريع ضخمة تُدشن في مختلف المناطق ومشاريع في كافة المجالات التنموية والتطويرية، بحول الله وقوته بمثل هذه المشاريع بتشهد مملكتنا بمختلف مناطقها نهضة عظيمة”.

وغردت ريم بقولها: مشاريع الخير هلّت على المناطق التي يزورها قائدنا وملكنا الغالي الملك سلمان ومشروع وعد الشمال الضخم سينتج عنه فرص كبيرة للصناعة ويرسم مستقبل المملكة”.

في سياق متصل، قال سعود: “مدينة وعد الشمال تعتبر مستقبل الصناعة في المملكة ومنها ستنطلق بإذن الله في المجال الصناعي حتى تصبح من بين أفضل الدول عالميًا”.

وكتب سلطان بن عبدالله: رغم الظروف الاقتصادية والمشاكل اللي تواجه المنطقة ودولها إلا أن المملكة بفضل الله ثم بفضل قيادتها وشعبها ما زالوا يسيرون في طريقة النهضة والتنمية ويوم بعد يوم نشهد مشاريع ضخمة تدشن في مختلف المناطق.

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