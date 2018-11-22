الان تتابع أمانة جدة تغلق 36 محلا وتتلف نصف طن من الأسماك والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

أغلقت الادارة العامة للأسواق والمسالخ بأمانة محافظة جدة ممثلة في إدارة سوق السمك المركزي , 36 محلاً مخالفاً , وصادرت 1800 كيلو جرام من الأسماك الصالحة للاستهلاك , وأتلفت نصف طن من الأسماك الفاسدة , وذلك إثر حملة تفتيشية على محلات بيع الأسماك في حي القوزين جنوب جدة بنطاق بلدية المليساء الفرعية.

وأوضح مدير عام الأسواق والمسالخ بأمانة جدة المهندس حسن بن عبد الوهاب غنيم , أن الحملة التي تمت بمشاركة مندوبي سوق السمك المركزي وبلدية المليساء وفرع وزارة التجارة والاستثمار والضبط الميداني بشرطة المحافظة ، تأتي في إطار حملة “غذاؤكم أمانة” التي تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون البلدية والقروية , وكذلك ضمن الجولات الميدانية المستمرة للأمانة على محلات بيع الغذاء للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والبلدية واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المواقع المخالفة منها.