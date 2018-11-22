الان تتابع تعليم الطائف يعلن أسماء المرشحين لإجراء المقابلة الشخصية للإيفاد في الخارج والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف - عبدالله العازمي - الخليج 365: أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، اليوم (الخميس)، أسماء 32 معلما مرشحا لإجراء المقابلات الشخصية للإيفاد بالخارج. وحددت الإدارة العامة للتعليم مواعيد المقابلات الشخصية اعتبارا من يوم الأحد 17 وحتى 21 ربيع أول 1440 هجرية، وستكون المقابلات مسائية من الساعة الرابعة والنصف مساء بقاعة المساعد للشؤون التعليمية بمبنى الفيصلية. مشددة على الالتزام بالموعد المحدد لكل مرشح.

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