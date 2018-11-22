شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع الملك فهد يوزع مليونَيْ نسخة من المصحف والإصدارات المختلفة خلال صفر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

وزع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر صفر الماضي 1440، ما مجموعه 2.060.612 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية.

وأوضح تقرير صادر عن المجمع أن توزيعاته خلال الشهر الماضي بلغت 1.790.995 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و245.768 نسخة من الأجزاء، و23.444 نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات الأجنبية، و(405) نسخ من الكتب الدينية.

وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405، وحتى نهاية شهر صفر الماضي 1440، وصل إلى 313.943.291 نسخة من مختلف الإصدارات.