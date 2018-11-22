شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل والتنمية الاجتماعية» تفصل في 248 دعوى عمالية ودياً خلال أسبوعين في الخبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الخبر)

كشفت إدارة التسوية الودية في مكتب فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة الخبر، تسوية 248 دعوى عمالية خلال الأسبوعين الماضيين، مبينةً أن قسم الرجال في إدارة التسوية استقبل 219 دعوى فردية، كما استقبل القسم النسائي سلع دعاوى فردية، إضافةً إلى 22 دعوى جماعية.

وأشار المكتب إلى أن الإجراءات المتبعة في قسم التسوية العمالية يتطلب توجيه طلب مقدم لإدارة التسوية الودية وعليه يتم إعطاء صاحب الدعوى موعداً لجلسة مع المدعي عليه، مبينةً أنه في حال عدم التسوية خلال 21 يوماً تتم إحالة الدعوى إلى الهيئة الابتدائية، في حين أن المخالصات التي تحررها إدارة التسوية الودية تعد نهائية وملزمة لأطرافها واجبة التنفيذ خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخها.

يذكر أن إدارة التسوية بالخبر سجلت خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفاعا في بنسبة الصلح في القضايا العمالية وصل إلى 20%.