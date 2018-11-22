شكرا لقرائتكم موبايلي تواكب اهتمامات الشباب برعاية مهرجان Game Nation بالأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - رعت شركة موبايلي النسخة الأولى من مهرجان Game Nation، والذي أقيم على أرض الحضارات بجبل القارة في الأحساء خلال الفترة من 14 وحتى 17 نوفمبر الجاري.

واستهدف المهرجان الوصول إلى شرائح عمرية شبابية لدعم هواياتهم وفتح الأبواب أمامهم لاستعراض مواهبهم الفنية والإلكترونية، إضافة إلى الترويج للرياضات الإلكترونية ذات الشعبية العالية والمدعومة من قبل الهيئة العامة للرياضة عبر إتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال والمختصين في مجال الترفيه للترويج لأعمالهم واستكشاف الفرص الاستثمارية المتوفرة.

وتأتي رعاية موبايلي للمهرجان “كراعي اتصالات” ضمن قائمة الرعايات العديدة للشركة للمهرجانات والفعاليات، اهتماماً وتشجيعاً منها لدعم الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية وإيماناً منها بدورها في المسؤولية المجتمعية.

وشاركت موبايلي بجناح استعرضت من خلاله خدماتها، وقدمت عدداً من الهدايا لزوارها من خلال سحوبات أقامتها على مدار أيام المهرجان على أجهزة ذكية.

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