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شكرا لقرائتكم عمل الخبر يفصل وديًا 248 دعوى عمالية خلال أسبوعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - كشفت إدارة التسوية الودية في مكتب فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة الخبر، عن تسوية 248 دعوى عمالية خلال الأسبوعين الماضيين، مبينةً أن قسم الرجال في إدارة التسوية استقبل 219 دعوى فردية، كما استقبل القسم النسائي 7 دعاوي فردية، إضافةً إلى 22 دعوى جماعية.
وأشار المكتب إلى أن الإجراءات المتبعة في قسم التسوية العمالية يتطلب توجيه طلب مقدم لإدارة التسوية الودية وعليه يتم إعطاء صاحب الدعوى موعد لجلسة مع المدعي عليه، مبينةً أنه في حال عدم التسوية خلال 21 يوماً يتم إحالة الدعوى إلى الهيئة الابتدائية، في حين أن المخالصات التي تحررها إدارة التسوية الودية تعد نهائية وملزمة لأطرافها واجبة التنفيذ خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخها.
يذكر أن إدارة التسوية بالخبر سجلت خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفاعًا في بنسبة الصلح في القضايا العمالية وصل لـ 20%.
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